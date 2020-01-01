Рецепт смачної лазаньї

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких смачною святковою стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування лазаньї.

Як відомо, лазанья є дуже смачною і неймовірною традиційною стравою італійської кухні. Багато хто вважає, що лазанью дуже довго готувати, бо спочатку потрібно підготувати два соуси, начинку, після чого відправити страву у духовку.

Ми пропонуємо вам приготувати лазанью з овочів без м'яса. Всього за 40 хвилин ви можете приготувати страву, яка по-справжньому вразить вашу сім'ю і гостей.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування дуже смачної лазаньї за наступним посиланням.

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