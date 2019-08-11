Рецепт смачної лазаньї з кабачків

Дуже смачну і при цьому дієтичну лазанью можна приготувати з кабачків, і це значно простіше, ніж здається.

Obozrevatel Smak пропонує незвичайний рецепт лазаньї, в якому замість листів тіста використовуються особливим чином порізані молоді кабачки.

Такий нетрадиційний варіант приготування робить страву більш поживною, а кабачки додають до загальної смакової композиції неповторні нотки.

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Одного разу спробувавши таку лазанью, ви не зможете в неї не закохатися, це стане однією з ваших улюблених страв.

Про те, як правильно зробити кабачковий прошарок, які потрібні інгредієнти і як приготувати м'ясний фарш для цієї незвичайної страви, читайте за посиланням: Рецепт лазаньї з кабачків.

Лазанья з кабачків

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