Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт смачної лазаньї з кабачків

547 Читати матеріал російською

Дуже смачну і при цьому дієтичну лазанью можна приготувати з кабачків, і це значно простіше, ніж здається.

Obozrevatel Smak пропонує незвичайний рецепт лазаньї, в якому замість листів тіста використовуються особливим чином порізані молоді кабачки.

Такий нетрадиційний варіант приготування робить страву більш поживною, а кабачки додають до загальної смакової композиції неповторні нотки.

Читайте також: Рецепт Мусаки - дуже смачної балканської страви з баклажанами

Одного разу спробувавши таку лазанью, ви не зможете в неї не закохатися, це стане однією з ваших улюблених страв.

Про те, як правильно зробити кабачковий прошарок, які потрібні інгредієнти і як приготувати м'ясний фарш для цієї незвичайної страви, читайте за посиланням: Рецепт лазаньї з кабачків.

Лазанья з кабачків

Лазанья з кабачків

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані