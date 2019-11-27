Рецепт смачної квашеної капусти "Пелюстка"

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких неймовірною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт салату з квашеної капусти.

Як відомо, у багатьох сім'ях дуже люблять хрустку і корисну квашену капусту, яку часто вживають у вигляді закуски.

Ми пропонуємо вам приготувати квашену капусту під назвою "Пелюстки". Така страва стане справжньою окрасою вашого святкового столу і прекрасно підійде до будь-якого гарніру.

Капуста виходить соковитою і смачною, а завдяки буряку закуска буде мати насичений віттінок кольору.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом приготування дуже смачної квашеної капусти "Пелюстки" за наступним посиланням.

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