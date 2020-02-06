Рецепт смачної і дуже апетитної страви з картоплі

Якщо ви хочете урізноманітнити ваше домашнє меню, неодмінно зверніть увагу на рецепт смачної запіканки з картоплі.

Не секрет, що картопля є по-справжньому універсальним овочем, з якого можна приготувати як самостійну страву, так і гарнір. Ми пропонуємо вам спробувати приготувати картопляну запіканку.

На перший погляд, ця страва абсолютно нічим не примітна, однак її вигляд і смак дійсно можуть створити святкову атмосферу на вашому сімейному столі. Найчастіше в картопляну запіканку додають м'ясо і овочі, після чого вона затирається сиром. Однак ви можете вибрати начинку виходячи з власних смакових уподобань.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на докладний покроковий рецепт та інгредієнти для приготування дуже смачної запіканки з картоплі за наступним посиланням.

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