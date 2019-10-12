Рецепт смачної грузинської страви з куркою

Просте в приготуванні, смачне, поживне і дуже ніжне куряче рагу з куркою чахохбілі ідеально для приготування восени.

FoodOboz пропонує вам класичний рецепт цієї страви.

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Відзначається, що чахохбілі є традиційним грузинським блюдом, при цьому, воно елементарне в приготуванні, через що з ним впорається навіть недосвідчений кулінар-початківець.

Крім курки, в блюдо входять ще сезонні овочі, які зараз дуже смачні і доступні за ціною, - помідори, цибуля, перець, різні спеції.

Весь список продуктів і покроковий рецепт приготування чахохбілі по-грузинськи з фото дивіться за цим посиланням на нашому сайті.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної грузинської страви з баклажанів.

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