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Рецепт смачної грузинської страви з баклажанів

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Урізноманітнити сімейне меню і здивувати гостей в розпал осені можна, приготувавши таке ароматне і ситне турецьке блюдо з баклажанів як аджапсандал.

FoodOboz пропонує детальний рецепт цієї страви.

Зауважимо, що є безліч варіантів приготування аджапсандалу, але ми пропонуємо варіант, де, крім баклажанів, знадобиться ще картопля, солодкий перець, цибуля, морква, часник, багато зелені і спеції.

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Рецепт смачних квашених баклажанів з морквою

Традиційне грузинське блюдо виходить дуже ароматним, ситним, гострим і смачним, його їдять з лавашами або іншими борошняними виробами, при цьому, воно прекрасно підійде і як холодна закуска, і як повноцінна трапеза.

Для приготування потрібно трохи більше півгодини часу.

Дивіться детальний рецепт приготування аджапсандалу з фото за цим посиланням.

Рецепт смачної грузинської страви з баклажанів

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного салату з баклажанами і грибами

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