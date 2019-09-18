Рецепт смачної грузинської страви з баклажанів

Урізноманітнити сімейне меню і здивувати гостей в розпал осені можна, приготувавши таке ароматне і ситне турецьке блюдо з баклажанів як аджапсандал.
FoodOboz пропонує детальний рецепт цієї страви.
Зауважимо, що є безліч варіантів приготування аджапсандалу, але ми пропонуємо варіант, де, крім баклажанів, знадобиться ще картопля, солодкий перець, цибуля, морква, часник, багато зелені і спеції.
Традиційне грузинське блюдо виходить дуже ароматним, ситним, гострим і смачним, його їдять з лавашами або іншими борошняними виробами, при цьому, воно прекрасно підійде і як холодна закуска, і як повноцінна трапеза.
Для приготування потрібно трохи більше півгодини часу.
Дивіться детальний рецепт приготування аджапсандалу з фото за цим посиланням.
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