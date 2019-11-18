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Рецепт смачної дієтичної страви з капусти

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Ніколи не шкідливо додати в раціон трохи більше вітамінів і клітковини, приготувавши нове блюдо з капусти.

FoodOboz пропонує рецепт дуже оригінальних голубців по-корейськи.

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Рецепт приголомшливо смачної страви з фаршем

Відзначається, що за смаком це блюдо більше схоже на салат по-корейськи, ніж на звичайні голубці, але як закуска воно дуже вдале.

По суті, в голубцях немає жодного грама м'яса, просто морква по-корейськи зі спеціями загортається в капустяні листи. Виходить дуже смачно, незвично, і для приготування потрібно всього близько 45 хвилин.

Дивіться весь список інгредієнтів і покроковий рецепт приготування голубців по-корейськи за цим посиланням.

Рецепт смачної дієтичної страви з капусти

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт вишуканого і ніжного салату з гарбуза.

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