Рецепт смачної дієтичної страви з капусти

Ніколи не шкідливо додати в раціон трохи більше вітамінів і клітковини, приготувавши нове блюдо з капусти.
FoodOboz пропонує рецепт дуже оригінальних голубців по-корейськи.
Відзначається, що за смаком це блюдо більше схоже на салат по-корейськи, ніж на звичайні голубці, але як закуска воно дуже вдале.
По суті, в голубцях немає жодного грама м'яса, просто морква по-корейськи зі спеціями загортається в капустяні листи. Виходить дуже смачно, незвично, і для приготування потрібно всього близько 45 хвилин.
Дивіться весь список інгредієнтів і покроковий рецепт приготування голубців по-корейськи за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт вишуканого і ніжного салату з гарбуза.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся