Рецепт смачної дієтичної страви на сніданок за 15 хвилин

Для приготування смачного, корисного і до того ж дієтичного сніданку зовсім не обов'язково витрачати багато часу.
FoodOboz пропонує рецепт чудових млинців за 15 хвилин.
Відомий факт, що здоровий і поживний сніданок необхідний для повноцінної роботи шлунково-кишкового тракту і корисний для здоров'я в цілому. Але багато хто відмовляється від нього по ряду причин, воліючи перекусити снеками на ходу.
Але щоб приготувати відмінні млинці, які, до того ж, ще й підходять для дієтичного раціону, не потрібно багато часу і сил.
Необхідно всього лише трохи кефіру, авокадо, шматочок сьомги, рисове борошно і ще деякі спеції і овочі, які є в холодильнику практично будь-якої сім'ї.
Повний список продуктів, їх пропорції і покроковий рецепт дієтичних млинців на сніданок дивіться за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачної дієтичної сирної запіканки.
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