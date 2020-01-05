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Рецепт смачної дієтичної страви на сніданок за 15 хвилин

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Для приготування смачного, корисного і до того ж дієтичного сніданку зовсім не обов'язково витрачати багато часу.

FoodOboz пропонує рецепт чудових млинців за 15 хвилин.

Відомий факт, що здоровий і поживний сніданок необхідний для повноцінної роботи шлунково-кишкового тракту і корисний для здоров'я в цілому. Але багато хто відмовляється від нього по ряду причин, воліючи перекусити снеками на ходу.

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Але щоб приготувати відмінні млинці, які, до того ж, ще й підходять для дієтичного раціону, не потрібно багато часу і сил.

Необхідно всього лише трохи кефіру, авокадо, шматочок сьомги, рисове борошно і ще деякі спеції і овочі, які є в холодильнику практично будь-якої сім'ї.

Повний список продуктів, їх пропорції і покроковий рецепт дієтичних млинців на сніданок дивіться за цим посиланням.

Рецепт смачної дієтичної страви на сніданок за 15 хвилин

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачної дієтичної сирної запіканки.

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