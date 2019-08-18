Рецепт смачного українського страви з картоплею

Однією з найбільш популярних українських страв є вареники, які можна приготувати з картоплею і свинячою грудинкою.

Вареники – традиційна страва кухні України. Начинка вареників може бути абсолютно різною – починаючи від сиру або м'яса, закінчуючи фруктами.

Досить просто приготувати смачні вареники з картоплею і свинячою грудинкою. Неймовірно смачна і дуже ситна страва принесе радість вашим рідним та близьким.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з нашим оригінальним рецептом і інгредієнтами для приготування вареників з картоплею і свинячою рудинкою за наступною посиланням.

А для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування вареників, ми пропонуємо звернути увагу на рецепт ледачих вареників.

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