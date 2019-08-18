Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт смачного українського страви з картоплею

509 Читати матеріал російською

Однією з найбільш популярних українських страв є вареники, які можна приготувати з картоплею і свинячою грудинкою.

Вареники – традиційна страва кухні України. Начинка вареників може бути абсолютно різною – починаючи від сиру або м'яса, закінчуючи фруктами.

Рецепт смачного українського страви з картоплею

Досить просто приготувати смачні вареники з картоплею і свинячою грудинкою. Неймовірно смачна і дуже ситна страва принесе радість вашим рідним та близьким.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з нашим оригінальним рецептом і інгредієнтами для приготування вареників з картоплею і свинячою рудинкою за наступною посиланням.

А для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування вареників, ми пропонуємо звернути увагу на рецепт ледачих вареників.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані