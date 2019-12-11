Рецепт смачного теплого салату з яловичиною

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких неймовірною і вишуканою стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт теплого салату з яловичиною.

Багато господині прагнуть урізноманітнити домашнє меню і вразити свою сім'ю різними ситними і ароматними стравами. Прекрасним варіантом виступає даний салат, основними інгредієнтами якого є яловичина і болгарський перець.

Простий і швидкий салат неодмінно стане окрасою вашого святкового столу, а також сподобається вашим гостям.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з рецептом приготування теплого салату з яловичиною за наступним посиланням.

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