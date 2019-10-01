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Рецепт смачного соусу з помідорів

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Важко придумати більш просту, але смачну і універсальну закуску на зиму, ніж аджика.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати її з зелених помідорів.

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Відзначається, що недозрілі помідори досить часто використовуються в консервації, але аджику з них готують не часто, - цей соус має оригінальний незвичайний смак і зовнішній вигляд.

Якщо ж ви не любитель зелених помідорів, дивіться рецепт особливою аджики зі звичайних помідорів, до того ж, неймовірно корисної.

Крім помідорів, для приготування аджики необхідно запастися ще рядом овочів і спецій, а також виділити близько 30 хвилин часу на підготовку.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт аджики із зелених помідорів за цим посиланням.

Рецепт смачного соусу з помідорів

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт найкращої м'ясної страви з помідорами.

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