Рецепт смачного солодкого заливного пирога на кефірі

Осінньо-зимовий період - найкраща пора, щоб радувати себе і своїх близьких ситними повітряними пирогами, приготованими на всі лади.

FoodOboz пропонує рецепт заливного пирога на кефірі.

Новини Рецепт дуже смачного печінкового торта

Зауважимо, що в якості начинки для цієї страви ми будемо використовувати ягоди, внаслідок чого випічка вийде досить солодкою, - якщо ви не любитель солодкого, то можете подивитися, як приготувати заливний пиріг з капустою.

Для приготування приголомшливого повітряного пирога з ягодами необхідно всього близько години часу, при цьому, зробити це так просто, що з цим впорається навіть новачок в кулінарії.

Повний список продуктів і покроковий рецепт приготування солодкого заливного пирога на кефірі дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати ніжну шарлотку з яблуками на кефірі.

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