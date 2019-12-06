Рецепт смачного сирного пирога з цибулею

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких чудовою стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування пирога з сиром і цибулею.
Пироги – одна з найпопулярніших страв національної кухні багатьох країн, це ідеальна випічка, яку люблять практично всі.
Ми пропонуємо вам спекти зовсім незвичайний сирний пиріг – крім сиру ви повинні додати один особливий інгредієнт, і ваш пиріг стане по-справжньому апетитним і дуже смачним.
FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування неймовірного пирога з сиром за наступним посиланням.
Раніше ми розповідали вам, як приготувати смачний м'ясний пиріг з лаваша.
А також радили звернути увагу на рецепт простого і швидкого рибного пирога.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!