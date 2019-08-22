Рецепт смачного середземноморського салату з баклажанами

Порадувати своїх рідних і близьких можна за допомогою приготування смачного теплого салату з баклажанами.

Не секрет, що в багатьох салатах визначає смак наявність специфічного інгредієнта, проте існують і такі салати, в яких на першому місці стоїть заправка. Яскравим прикладом є середземноморський салат з баклажанами – він включає в себе прості інгредієнти, а кисло-солодкий соус надає страві по-справжньому особливого смаку.

Для приготування салату потрібно підготувати баклажани, болгарський перець, помідори, а також листя салату і петрушку. Заправку слід готувати з імбиру, меду, соку лимону, соєвого соусу, чорного меленого перцю або оливкової олії.

Правильно приготовлений салат в сукупності з усіма його складовими прикрасить ваш святковий стіл.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування незвичайного, але неймовірно смачного середземноморського салату баклажанами за наступним посиланням.

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