Рецепт смачного салату

Одним з популярних видів салату є "Дамський каприз", приготувати який можна в безлічі варіацій, серед яких кожен може знайти собі щось до душі.

OBOZREVATEL.Smak пропонує рецепт приготування салату "Дамський каприз" з чорносливом.

Час безпосереднього приготування займає близько 20 хвилин, при цьому, в результаті вийде досить салату, щоб не тільки смачно, але і дуже ситно нагодувати сім'ю.

Однак, після приготування страві потрібно буде кілька годин постояти на холоді, щоб набути необхідних смакових якостей.

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Інгредієнти для "Дамського капризу" не найпростіші і, можливо, доведеться заздалегідь сходити в магазин перед початком готування, - проте, в основному цей салат готують на свята, через що це не має бути проблемою.

Завдяки поєднанню курки, чорносливу, горіхів, яєць і майонезу салат виходить дуже ситним, але в той самий час повітряним і м'яким.

Дивіться повний список інгредієнтів і детальний рецепт приготування салату "Дамський каприз" з чорносливом за цим посиланням.

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