Рецепт смачного салату

Одним з популярних видів салату є "Дамський каприз", приготувати який можна в безлічі варіацій, серед яких кожен може знайти собі щось до душі.
OBOZREVATEL.Smak пропонує рецепт приготування салату "Дамський каприз" з чорносливом.
Час безпосереднього приготування займає близько 20 хвилин, при цьому, в результаті вийде досить салату, щоб не тільки смачно, але і дуже ситно нагодувати сім'ю.
Однак, після приготування страві потрібно буде кілька годин постояти на холоді, щоб набути необхідних смакових якостей.
Інгредієнти для "Дамського капризу" не найпростіші і, можливо, доведеться заздалегідь сходити в магазин перед початком готування, - проте, в основному цей салат готують на свята, через що це не має бути проблемою.
Завдяки поєднанню курки, чорносливу, горіхів, яєць і майонезу салат виходить дуже ситним, але в той самий час повітряним і м'яким.
Дивіться повний список інгредієнтів і детальний рецепт приготування салату "Дамський каприз" з чорносливом за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak пропонував рецепт дуже смачного салату зі смаженими баклажанами.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!