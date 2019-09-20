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Рецепт смачного салату з капусти

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З початком осені настала пора переходити з помідорів і огірків на більш пізні овочі, зокрема, готувати страви з капусти.

FoodOboz пропонує урізноманітнити меню цікавим салатом з капусти і сухариків.

Відзначається, що такий салат відмінно підійде для осінніх перекусів, коли з неминучим зниженням температури організм витрачає все більше калорій.

Крім сухариків і капусти, додається ще сирок і часник, можна імпровізувати з кукурудзою і зеленню, - в кінцевому підсумку, салат підійде до будь-якого застілля, хоча на його приготування потрібні лічені хвилини.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування салату з капусти з сухариками за цим посиланням.

Рецепт смачного салату з капусти

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дивовижно смачного салату з цвітної капусти.

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