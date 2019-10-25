Рецепт смачного салату з буряка

У холодну пору року як ніколи актуальні, корисні і доступні вітамінні страви з буряка.

FoodOboz пропонує рецепт бурякового салату з горіхами.

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Відзначимо, що буряк містить мало калорій, велике число вітамінів і має легкий проносний ефект, в той час як горіхи, - джерело корисних жирів і білків, через що ці продукти постійно можна помітити в меню людей, які стежать за своєю фігурою і здоров'ям .

Якщо заздалегідь відварити буряк, на приготування салату знадобляться лічені хвилини.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування салату з буряка з горіхами за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної ікри з буряків.

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