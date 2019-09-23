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Рецепт смачного повітряного пирога з капустою

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З неминучим поступовим похолоданням в осінньо-зимовий період як ніколи смачними і популярними стають ситні і теплі домашні пироги.

FoodOboz пропонує вам простий рецепт заливного пирога з капустою.

Відзначається, що таке блюдо приготувати не тільки легко, але і дуже дешево, оскільки всі продукти майже напевно є вже у вас на кухні, і в будь-якому випадку дешево коштують.

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Приготувати пиріг з капустою можна на швидку руку, разом з випіканням це не займе сумарно більше години часу.

Особливістю нашого рецепту є використання спеціального інгредієнта, який робить випічку більш повітряною і пишною, ніж при класичному варіанті приготування.

Дивіться повний список продуктів і детальний рецепт приготування заливного пирога з капустою за цим посиланням.

Рецепт смачного повітряного пирога з капустою

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт незвичайного, але дуже смачного салату з капусти з сухариками.

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