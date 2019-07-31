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Рецепт смачного, наваристого і ароматного супу з баклажанами

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Одним з найсмачніших літніх супів є суп з баклажанами.

Smak Оbozrevatel пропонує приготувати це дієтичне та дуже корисне сезонне блюдо за перевіреним рецептом.

Адже в баклажанах міститься клітковина, пектини, органічні кислоти, вітаміни, дубильні речовини. А також необхідні організму мінерали – калій, кальцій, залізо, фосфор, магній, мідь, цинк, марганець і низка інших.

Такий суп буде дуже смачним як на овочевому, так і на м'ясному бульйоні. Особливо наваристим і ароматним баклажановий суп виходить на свинині.

Крім баклажанів нам знадобиться перець, помідори та інші овочі, а також набір спецій.

Про те, як швидко приготувати ситний і смачний баклажановий суп, читайте за цим посиланням.

Суп з баклажанами

Суп з баклажанами

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