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Рецепт смачного м'ясного блюда з капустою

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Ніколи не буде зайвим урізноманітнити раціон смачними стравами з капустою, які взимку особливо актуальні в поєднанні з білковими і поживними продуктами.

FoodOboz пропонує рецепт тушкованого м'яса з капустою.

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Відзначається, що, крім м'яса і капусти, потрібна ще морква, цибуля, помідори, часник, ряд спецій і трав, які додадуть страві пікантного і пряного смаку.

Всього на підготовку потрібно близько 45 хвилин часу, при цьому, в результаті виходить готова комплексна трапеза на всю родину, - оскільки блюдо відмінно насичує, не потрібно піклуватися про будь-які доповнення до нього.

Дивіться весь список інгредієнтів і детальний рецепт приготування тушкованого м'яса з капустою за цим посиланням.

Рецепт смачного м'ясного блюда з капустою

Нагадаємо, FoodOboz раніше публікував рецепт неймовірно смачного і корисного салату з пекінською капустою.

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