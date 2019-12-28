Рецепт смачного м'яса по-французьки з картоплею

На будь-які свята, включаючи Новий рік, паличкою-виручалочкою при підготовці сімейного застілля може стати м'ясо по-французьки.

FoodOboz пропонує рецепт цієї страви з картоплею.

Цікаво, що "французькі" коріння у цього страви знаходять тільки на пострадянському просторі, в той час як у Франції та багатьох інших країнах світу блюдо називається "м'ясо по-Орловськи" і готується з телятини.

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Само по собі блюдо являє собою м'ясо, сир і овочі, запечені в духовці зі спеціями і соусом - воно популярно, оскільки вимагає мінімальних витрат часу і сил, а на виході виходить досить велика порція.

М'ясо по-французьки має апетитну сирну корочку, відмінні смакові якості та чудово пахне.

Дивіться покроковий рецепт м'яса по-французьки в духовці з фото і секрети приготування страви за цим посиланням.

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