Рецепт смачного лечо, яке обов'язково треба заготовити на зиму

Класична страва угорської кухні – лечо - дуже полюбилася мешканцям усієї Європи.

Лечо не має точної рецептури і є маса варіантів приготування цієї закуски, але обов'язковою основою такого ароматного зимового салату є солодкий перець, помідори і цибуля.

Smak Obozrevatel пропонує приготувати лечо на зиму найпоширенішим в Угорщині способом.

Основою нашого лечо буде солодкий соковитий перець, а інші овочі і спеції стануть відмінним доповненням.

Про те, як приготувати цю заготовку на зиму за угорським рецептом читайте за наступним посиланням: Лечо на зиму.

Лечо

На право називатися батьківщиною лечо претендують ще кілька країн окрім Угорщини. Це Болгарія, Австрія, і навіть Німеччина.

У різних національних кухнях лечо має свій оригінальний смак. Наприклад, в Німеччині лечо завжди гостро-пряне.

Часто крім овочів в лечо додають ковбаски.

Пропонуємо також спробувати оригінальне лечо з баклажанів.

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