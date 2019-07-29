Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт смачного лечо, яке обов'язково треба заготовити на зиму

461 Читати матеріал російською

Класична страва угорської кухні – лечо - дуже полюбилася мешканцям усієї Європи.

Лечо не має точної рецептури і є маса варіантів приготування цієї закуски, але обов'язковою основою такого ароматного зимового салату є солодкий перець, помідори і цибуля.

Smak Obozrevatel пропонує приготувати лечо на зиму найпоширенішим в Угорщині способом.

Основою нашого лечо буде солодкий соковитий перець, а інші овочі і спеції стануть відмінним доповненням.

Про те, як приготувати цю заготовку на зиму за угорським рецептом читайте за наступним посиланням: Лечо на зиму.

Лечо

Лечо

На право називатися батьківщиною лечо претендують ще кілька країн окрім Угорщини. Це Болгарія, Австрія, і навіть Німеччина.

У різних національних кухнях лечо має свій оригінальний смак. Наприклад, в Німеччині лечо завжди гостро-пряне.

Часто крім овочів в лечо додають ковбаски.

Пропонуємо також спробувати оригінальне лечо з баклажанів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані