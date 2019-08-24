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Рецепт смачного коктейлю на День Незалежності України

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На честь 28-ї річниці незалежності України радимо вам приготувати неймовірний коктейль з манго.

Не секрет, що манго не є найбільш популярним і поширеним фруктом, отже, напій на його основі можна приготувати для особливих свят.

Рецепт смачного коктейлю на День Незалежності України

Для приготування коктейлю, вам слід заздалегідь придбати коров'яче і кокосове молоко, лайм, манго, кокосову стружку і цукор.

Головний інгредієнт – лікер Блю Кюрасао. Після його додавання ваш коктейль сфарбується у синьо-жовтий колір, як державний прапор України.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування святкового і патріотичного коктейлю з манго за наступним посиланням.

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Bar Vital
Bar Vital
синька 100 белизна 50 жёлтой краски 30 лайм можно апельсина ииии слава усраине
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