Рецепт смачного коктейлю на День Незалежності України

На честь 28-ї річниці незалежності України радимо вам приготувати неймовірний коктейль з манго.

Не секрет, що манго не є найбільш популярним і поширеним фруктом, отже, напій на його основі можна приготувати для особливих свят.

Для приготування коктейлю, вам слід заздалегідь придбати коров'яче і кокосове молоко, лайм, манго, кокосову стружку і цукор.

Головний інгредієнт – лікер Блю Кюрасао. Після його додавання ваш коктейль сфарбується у синьо-жовтий колір, як державний прапор України.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування святкового і патріотичного коктейлю з манго за наступним посиланням.

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