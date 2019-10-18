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Рецепт смачного кексу на майонезі

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Складно відразу придумати більш простий в приготуванні і смачний десерт, ніж кекси.

FoodOboz пропонує рецепт цієї страви на майонезі.

Відзначається, що для приготування кексів потрібно зовсім небагато інгредієнтів, і всі вони майже напевно є у вас вдома.

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Зазвичай використовується жирна основа, - топлене масло або, в нашому випадку, майонез. Такі кекси виходять дуже ніжними і апетитними, а готувати їх простіше простого.

За бажанням, до страви можна додати родзинки, шоколад, цукати, горіхи, - на що тільки вистачить фантазії. При цьому, навіть без начинки десерт буде дуже смачним.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування кексів на майонезі за цим посиланням.

Рецепт смачного кексу на майонезі

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт незрівнянних млинців на кислому молоці.

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