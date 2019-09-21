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Рецепт смачного італійського салату

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Якщо ви хочете приготувати особливу і неповторну страву, неодмінно зверніть увагу на рецепт італійського салату "Прошутто".

Вишуканий і неймовірно корисний салат викличе захоплення ваших рідних і близьких. Такий салат містить безліч корисних компонентів, вітамінів і оригінальну заправку.

Рецепт смачного італійського салату

Страва викликає апетит і неодмінно стане справжньою окрасою святкового столу в будь-якій сім'ї.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашими докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачного салату "Прошутто" за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати осінній салат з капусти і сухариків.

Також FoodOboz ділився рецептом дуже смачного салату із зелених помідорів.

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