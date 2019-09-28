Рецепт смачного грецького салату по-особливому

В осінньо-зимовий час важко придумати більш доречне овочеве блюдо, ніж грецький салат.

FoodOboz пропонує приготувати його за оригінальним рецептом.

Також дивіться, як готується класичний грецький салат.

Відзначається, що вже багато років цей салат є одним з класичних і найпоширеніших у світі, - це стало можливо завдяки досить доступному складу і вдалому поєднанню інгредієнтів, при якому блюдо виходить як смачним, так і дуже поживним для організму.

Зараз ми пропонуємо вам приготувати страву, використавши особливий інгредієнт в рецепті, завдяки чому воно вийде більш пікантним.

Дивіться повний список продуктів і докладний рецепт приготування грецького салату по-особливому за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати смачний салат з капусти.

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