Рецепт смачного французького салату

З приходом осені можна починати потроху виключати з меню легкі овочеві салати, радуючи своїх рідних м'ясними салатами.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам рецепт дивовижного французького салату.

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Відзначимо, що такий салат дуже смачний, легко готується, має привабливий зовнішній вигляд і чудовий аромат, але є дещо незвичним.

Крім звичайних для салатів овочів в нього входить смажена картопля і куряче філе, а заправляється він не майонезом, а соєвим соусом.

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Так, за рахунок збільшення кількості білків і вуглеводів блюдо виходить досить ситним і може виступати в якості повноцінного прийому їжі.

Приготувати його дуже просто і, незважаючи на незвичайний склад, воно обов'язково припаде до смаку вам і вашим близьким.

Дивіться повний список продуктів і докладний рецепт приготування французького салату за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт смачного салату з баклажанами і грибами.

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