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Рецепт смачного дієтичного десерту з сиру

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У будь-який час року і доби доречні білкові і ситні блюда з сиру.

FoodOboz пропонує рецепт чудового низькокалорійного сирного морозива.

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Рецепт дуже ніжного і смачного супу на швидку руку

Відзначається, що для приготування дуже смачного, корисного і до того ж дієтичного десерту потрібно всього трохи молочних продуктів і спецій.

При цьому, поки магазинне морозиво може викликати шок вартістю, складом та енергетичною цінністю, домашні ласощі з сиру насправді містять багато білка, дешево коштують, та їх можна їсти в будь-якій кількості, не особливо турбуючись про фігуру.

Правильні пропорції продуктів і покроковий рецепт приготування морозива з сиру читайте за цим посиланням.

Рецепт смачного дієтичного десерту з сиру

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт відмінних сирних пончиків в духовці.

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