Рецепт смачного дієтичного десерту з сиру

У будь-який час року і доби доречні білкові і ситні блюда з сиру.
FoodOboz пропонує рецепт чудового низькокалорійного сирного морозива.
Відзначається, що для приготування дуже смачного, корисного і до того ж дієтичного десерту потрібно всього трохи молочних продуктів і спецій.
При цьому, поки магазинне морозиво може викликати шок вартістю, складом та енергетичною цінністю, домашні ласощі з сиру насправді містять багато білка, дешево коштують, та їх можна їсти в будь-якій кількості, не особливо турбуючись про фігуру.
Правильні пропорції продуктів і покроковий рецепт приготування морозива з сиру читайте за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт відмінних сирних пончиків в духовці.
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