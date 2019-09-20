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Рецепт смачної грузинської страви з баклажанів

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Якщо ви хочете порадувати своїх близьких оригінальною стравою, обов'язково зверніть увагу на рецепт приготування сациві з баклажанів.

Рецепт смачної грузинської страви з баклажанів

Соус, що поєднує в собі безліч спецій і овочів, виходить неймовірно апетитним і ароматним і сподобається не тільки тим, хто з яких-небудь причин відмовився від вживання м'яса.

Найчастіше смачний пікантний соус подають до столу холодним, його можна прикрасити зеленню.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим оригінальним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування дуже смачного сациві з баклажанів за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали читачам про рецепт приготування смачного соусу песто з кабачків.

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