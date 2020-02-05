Рецепт смачних печінкових млинців

Якщо ви хочете урізноманітнити ваше домашнє меню, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування смачних печінкових млинців.

Це популярна страва, з приготуванням якої стикалася практично кожна господиня. Для приготування печінкових млинців вам потрібно заздалегідь підготувати курячу печінку, борошно, коров'яче молоко, яйця і спеції за смаком. Процес замішування тіста і випічки самих млинців досить простий і не зажадає значних зусиль. Всього за 30 хвилин вам вдасться зробити основу для вашої майбутньої закуски.

Щоб млинці можна було подати як самостійну страву, вам також знадобиться приготувати для них начинку. Для цього готуємо курячі яйця, майонез і плавлений сир. Сіль, зелень і часник додаємо виходячи зі смакових уподобань вашої родини.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування дуже смачних печінкових млинців за наступним посиланням.

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