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Рецепт смачних оладок з кабачків

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Приємним сюрпризом для вашої родини може стати приготування в духовці смачних оладок з кабачків.

Якщо ви хочете порадувати своїх близьких чудовою стравоую, неодмінно зверніть увагу на даний рецепт. Для того щоб приготувати такі млинці, вам потрібно заздалегідь придбати молоді великі кабачки, шкірку зрізати з них не потрібно.

Рецепт смачних оладок з кабачків

Закуску можна подавати до столу зі сметаною, за бажанням додаємо тертий зубчик часнику. Приготування такої страви не займе у вас багато часу, а більшість інгредієнтів багато господинь знайдуть у себе на кухні.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування дуже смачних домашніх оладок з кабачків за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали, як приготувати неймовірно смачну страва з кабачками.

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