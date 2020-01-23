Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт смачних млинців з сьомгою

300
Читати матеріал російською

Одним з найбільш універсальних і простих традиційних страв є млинці, - їх можна готувати практично з будь-якого приводу.

FoodOboz пропонує рецепт чудових млинців з сьомгою.

Новини
Рецепт найсмачнішої страви з сочевиці

Відзначається, що багато хто любить млинці з солодкою начинкою, іншим же більше до душі солона або м'ясна. Але важко знайти людину, якій би не сподобалися млинці з сьомгою.

Ми пропонуємо приготувати їх на молоці, з додаванням спецій і плавленого сирка - готова страва вийде просто дивовижно ніжною і нікого не залишить байдужим.

Список всіх необхідних товарів і покроковий рецепт млинців з сьомгою з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням.

Рецепт смачних млинців з сьомгою

Нагадаємо, раніше FoodOboz писав, як швидко, просто і смачно приготувати дієтичну курку в кефірі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы