Рецепт смачних маринованих кабачків "Як у бабусі"

Напередодні новорічних свят як ніколи актуальні рецепти оригінальних і смачних закусок, зокрема, маринованих кабачків.
FoodOboz пропонує чудовий рецепт, як приготувати їх "Як у бабусі".
Хоча з початком зими ціни на кабачки виросли і блюдо вже не можна назвати дуже бюджетним, воно все одно залишається повним вітамінів і гідним місця на святковому столі.
Кабачки маринуються в лимонному соці з натуральними приправами і зеленню, завдяки чому набувають пікантного насиченого смаку.
Весь процес готування займає буквально 15 хвилин, після чого кабачки потрібно буде залишити маринуватися.
Повний список інгредієнтів і покроковий рецепт маринованих кабачків "Як у бабусі" дивіться за цим посиланням.
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