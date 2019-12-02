Рецепт смачних маринованих кабачків "Як у бабусі"

Напередодні новорічних свят як ніколи актуальні рецепти оригінальних і смачних закусок, зокрема, маринованих кабачків.

FoodOboz пропонує чудовий рецепт, як приготувати їх "Як у бабусі".

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Хоча з початком зими ціни на кабачки виросли і блюдо вже не можна назвати дуже бюджетним, воно все одно залишається повним вітамінів і гідним місця на святковому столі.

Кабачки маринуються в лимонному соці з натуральними приправами і зеленню, завдяки чому набувають пікантного насиченого смаку.

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Весь процес готування займає буквально 15 хвилин, після чого кабачки потрібно буде залишити маринуватися.

Повний список інгредієнтів і покроковий рецепт маринованих кабачків "Як у бабусі" дивіться за цим посиланням.

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