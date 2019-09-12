Рецепт смачних квашених баклажанів з капустою

Якщо ви хочете порадувати вашу сім'ю незвичайною закускою на зиму, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування дуже смачних квашених баклажанів з капустою.

Не секрет, що часто українки заготовляють на зиму квашені або мариновані овочі, серед яких найчастіше квашена капуста або консервовані помідори. Однак на баклажани багато хто не звертає уваги.

Такий підхід є помилковим – ця закуска в процесі бродіння набуває неймовірного кисло-солодкого смаку.

Ви можете подати до столу баклажани з капустою як з вареною картоплею, так і з безліччю м'ясних страв.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з покроковим рецептом приготування смачних квашених баклажанів з капустою за наступним посиланням.

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