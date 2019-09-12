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Рецепт смачних квашених баклажанів з капустою

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Якщо ви хочете порадувати вашу сім'ю незвичайною закускою на зиму, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування дуже смачних квашених баклажанів з капустою.

Рецепт смачних квашених баклажанів з капустою

Не секрет, що часто українки заготовляють на зиму квашені або мариновані овочі, серед яких найчастіше квашена капуста або консервовані помідори. Однак на баклажани багато хто не звертає уваги.

Такий підхід є помилковим – ця закуска в процесі бродіння набуває неймовірного кисло-солодкого смаку.

Ви можете подати до столу баклажани з капустою як з вареною картоплею, так і з безліччю м'ясних страв.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з покроковим рецептом приготування смачних квашених баклажанів з капустою за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати оригінальну азербайджанську страву з баклажанами.

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