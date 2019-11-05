Рецепт смачних картопляних зраз з капустою

У раціоні будь-якої сім'ї без винятку круглий рік актуальні прості і корисні страви з капусти.

FoodOboz пропонує рецепт смачних капустяно-картопляних зраз.

Новини Рецепт напрочуд смачної страви з гарбузом і буряком

Зауважимо, що часто зрази готують з м'ясом, але при додаванні замість нього звичайної білокачанної капусти блюдо виходить більш легким, має більше клітковини і менше калорій.

Традиційна українська страва готується досить швидко і просто, будь-який новачок в кулінарії зможе приготувати зрази на всю сім'ю, не витративши сумарно і години часу.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування картопляних зраз з капустою за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт приголомшливо смачного італійського супу з цвітною капустою.

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