Рецепт смачних дерунів з яблук

Порадувати своїх рідних і близьких ви можете за допомогою приготування абсолютно незвичайних дерунів з яблук.
Класичний рецепт цієї страви передбачає приготування дерунів з картоплі, однак ми пропонуємо зробити їх з яблук. Такі деруни готуються всього 10 хвилин – м'якоть самого фрукту набагато легше натерти на тертці, а яблуко, на відміну від картоплі, чистити зовсім не обов'язково.
Яблуко не просто замінить картоплю – фрукт перетворить страву у смачний десерт, який ви можете подавати до холодних і гарячих напоїв.
OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування дуже смачних дерунів з яблука за наступним посиланням.
Раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати смачні деруни за білоруському рецептом.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!