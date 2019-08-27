Рецепт смачних дерунів з яблук

Порадувати своїх рідних і близьких ви можете за допомогою приготування абсолютно незвичайних дерунів з яблук.

Класичний рецепт цієї страви передбачає приготування дерунів з картоплі, однак ми пропонуємо зробити їх з яблук. Такі деруни готуються всього 10 хвилин – м'якоть самого фрукту набагато легше натерти на тертці, а яблуко, на відміну від картоплі, чистити зовсім не обов'язково.

Яблуко не просто замінить картоплю – фрукт перетворить страву у смачний десерт, який ви можете подавати до холодних і гарячих напоїв.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування дуже смачних дерунів з яблука за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати смачні деруни за білоруському рецептом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!