Рецепт найсмачніших дерунів з кабачків

Якщо приготувати таке звичне блюдо як деруни не з картоплі, а з кабачків, то вийде супер смачно!
Таку закуску зробити дуже легко, головне вибрати молоді, свіжі, пружні кабачки і правильно приготувати з них тісто.
Читайте також: Рецепт дуже смачної страви з кабачків
Особливістю рецепта є те, що до кабачкової маси слід додати дрібно посічену зелень, тоді готова страва буде не просто ніжною і ситною, а також дуже ароматною.
Важливо пам'ятати, що після подрібнення кабачка слід дати стекти зайвій рідині. Так не доведеться додавати в тісто для кабачкових дерунів зайве борошно.
Про те, як саме приготувати це чудове сезонне блюдо, читайте за посиланням: Деруни з кабачків.
Деруни з кабачків
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!