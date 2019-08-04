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Рецепт найсмачніших дерунів з кабачків

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Якщо приготувати таке звичне блюдо як деруни не з картоплі, а з кабачків, то вийде супер смачно!

Таку закуску зробити дуже легко, головне вибрати молоді, свіжі, пружні кабачки і правильно приготувати з них тісто.

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Особливістю рецепта є те, що до кабачкової маси слід додати дрібно посічену зелень, тоді готова страва буде не просто ніжною і ситною, а також дуже ароматною.

Важливо пам'ятати, що після подрібнення кабачка слід дати стекти зайвій рідині. Так не доведеться додавати в тісто для кабачкових дерунів зайве борошно.

Про те, як саме приготувати це чудове сезонне блюдо, читайте за посиланням: Деруни з кабачків.

Деруни з кабачків

Деруни з кабачків

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