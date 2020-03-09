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Рецепт ситної та дуже смачної страви з булгура

1.1т
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Термічно оброблена і роздроблена пшениця називається булгур.

Така крупа прийшла до нас з близькосхідної кухні і цілком заслужено полюбилася багатьом.

Страви з булгура виходять не просто дуже смачними, вони також корисні для здоров'я, адже по своїй цінності така крупа порівнянна з гречкою. У ній міститься калій, залізо, фосфор, магній а також харчові волокна.

Булгур

Булгур

Крім того, булгур – прекрасне джерело тіаміну, ніацину, вітаміну B6 і фолієвої кислоти.

Багато корисних речовин зберігаються в булгурі завдяки особливому способу обробки. Пшениця спочатку ошпарюється гарячою водою або обдається парою, після чого просушується і дробиться.

З цієї крупи виходять чудові гарніри, особливо якщо зварити її дотримуючись точних пропорцій, і додати підсмажені овочі.

Як правильно приготувати булгур, читайте тут. За цим же посиланням доступне і детальне відео про таку кашу.

Булгур з овочами

Булгур з овочами

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рецепти
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їжа
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