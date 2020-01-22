Рецепт швидкого смачного торта з фото

Навіть в найбільш непогожий час настрій завжди можуть поліпшити добре приготоване ласощі, зокрема, торти.

FoodOboz пропонує рецепт відмінного торта "Мурашник".

Відзначається, що такий торт виходить дуже смачним, але на відміну від більшості інших не вимагає великих витрат грошей і часу, - готові ласощі можна отримати вже трохи більше ніж через годину.

При цьому, практично всі продукти вже можуть бути в холодильнику. Основними компонентами для торта є масло, сметана, яйця, варене згущене молоко і, само собою, борошно.

Повний список продуктів, їх пропорції і покроковий рецепт торта "Мурашник" з фото дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового дієтичного морозива з сиру.

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