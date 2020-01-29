Рецепт швидкого приготування приголомшливої картоплі з салом

Якщо у вас є бажання урізноманітнити домашнє меню, зверніть увагу на рецепт дуже смачної картоплі з салом.

Багато господині вважають, що для приготування цієї страви знадобиться певний час, однак за допомогою нашого оригінального рецепта ми розвінчаємо цей міф.

Сьогодні мікрохвильова піч є невід'ємним атрибутом практично кожної кухні. За допомогою печі можна не тільки розігрівати, але і готувати повноцінні страви, а картопля з салом не є винятком.

Всього за 10-15 хвилин ви приготуєте смачну картоплю з салом в мікрохвильовці і неодмінно порадуєте вашою стравою рідних і близьких.

FoodOboz радить ознайомитися з покроковим рецептом приготування картоплі з салом в мікрохвильовці за наступним посиланням.

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