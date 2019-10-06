Рецепт шалено смачних галушок на пару

Традиційні полтавські галушки по праву вважаються найсмачнішими.

Хоча галушки відомі на всій території України, саме в Полтаві вони є головною місцевою стравою. Там навіть тарілці з галушками встановили пам'ятник.

Наші предки готували галушки з пшеничного або гречаного борошна, подавали як в бульйоні, так і у вигляді гарніру, або навіть як самостійну страву із заправкою за смаком. Саме це зробило галушки найбільш універсальною стравою.

Пропонуємо приготувати дуже смачні полтавські галушки на кефірі за перевіреним рецептом, читайте його за цим посиланням .

Галушки

Пам'ятник Галушці знаходиться у Полтаві. Він вважається одним із символів міста і уособленням благополуччя і щедрості.

Пам'ятний знак полтавській галушці - це величезна миска з сімнадцятьма галушками на постаменті, прикрашеному традиційним українським рушником.

Його відкрили 1 квітня 2006 року, приурочивши подію річниці від дня народження Миколи Гоголя, який згадував у своїх творах про українські галушки.

Пам'ятник полтавській Галушці

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