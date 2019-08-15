Рецепт самого смачного соте з кабачків

Однією з найбільш простих, бюджетних і смачних страв для розпалу літа можна назвати такий вид рагу як соте.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам приготувати його з кабачків.

Відзначається, що в традиційному розумінні соте - це навіть не стільки блюдо, скільки спосіб приготування. Він полягає в тому, щоб піддати продукти не тривалій, але інтенсивній температурній обробці.

Зазвичай соте готують з м'ясом, однак, ми пропонуємо вам більш оптимальний в літню пору року варіант овочевого соте, який порадує вас смаком і вітамінами, але не нагрузить шлунок нічим зайвим.

Варто зауважити, що це блюдо можна назвати мало не ідеальним для зайнятого кулінара, оскільки вимагає зовсім мало трохи зусиль і може готуватися, поки ви робите інші справи по дому.

Повний рецепт з фотографіями процесу приготування соте з кабачків можете подивитися за цим посиланням на нашому сайті.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт, як приготувати на диво смачну запіканку з кабачків.

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