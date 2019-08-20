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Рецепт самого смачного італійського салату

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Якщо вам набридли всі традиційні страви з вашого сімейного меню, можна урізноманітнити його італьяснской кухнею, зокрема, салатом "Прошутто".

OBOZREVATEL.Smak пропонує його класичний рецепт приготування.

Відзначається, що потрібно всього-лише набір доступних в цю пору року овочів, трохи сиру, шинки і спецій.

Хоча традиційно "Прошутто" є святковим блюдом для українців, приготувати цей салат можна всього за 20 хвилин, через що можна готувати його і для повсякденної трапези.

Дивіться повний список інгредієнтів і поетапний рецепт приготування салату "Прошутто" за цим посиланням на нашому сайті.

Рецепт самого смачного італійського салату

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як швидко і просто приготувати досить популярне овочеве балканське блюдо з кабачками, - результат перевершить всі ваші очікування.

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