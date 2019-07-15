Рецепт салату з баклажанів по-корейськи, смак якого приємно здивує

Для любителів баклажанів цей рецепт салату і закуски – справжня знахідка.

Пікантний, в міру гострий і ароматний салат з баклажанів по-корейськи не залишить байдужим нікого.

Цю страву приготувати дуже просто, а її родзинкою є особлива заправка з рисовим оцтом, соєвим соусом і насінням кунжуту.

Для цього салату, основним інгредієнтом якого є баклажани, також знадобляться болгарський перець, морква, цибуля і трохи гострого чилі.

Докладний покроковий рецепт з фото читайте за цим посиланням: Салат з баклажанів по-корейськи

Салат з баклажанів по-корейськи

Особливістю цього рецепта є те, що баклажани потрібно певним чином нарізати і обсмажити, а інші овочі кладуться в салат сирими. Після цього все заливається заправкою з соєвого соусу.

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