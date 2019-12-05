Рецепт салату, який вразить гостей на свято

Ніколи не буває зайвим або несвоєчасним поповнити список страв в раціоні новими вітамінними і оригінальними салатами.

FoodOboz пропонує рецепт неймовірного салату з авокадо і куркою.

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Зауважимо, що цей салат зовсім не найпростіший і дешевий, проте, за своїми смаковими якостями, запаху і зовнішньому вигляду він однозначно чудовий і може просто вразити гостей одним своїм виглядом на святковому столі.

Крім того, таке блюдо містить безліч клітковини, вітамінів і корисних мікроелементів, яких так не вистачає будь-якому організму взимку.

Дивіться повний список необхідних продуктів і детальний рецепт салату з авокадо і куркою з фото і відео процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати приголомшливий салат з печінкою тріски і кукурудзою.

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