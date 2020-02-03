Рецепт пухких і рум'яних оладок на йогурті

Повітряні і ароматні оладки приготувати простіше простого, і особливо смачними вони виходять на основі йогурту.

Щоб оладки були пухкими, обов'язково потрібно домогтися правильної консистенції тіста. Саме це є секретом успіху, адже занадто рідке тісто розтечеться на пательні в тонкий млинець, а занадто густе не пропечеться всередині при смаженні.

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Для такого десерту радимо взяти густий йогурт без наповнювачів і цукру, жирністю 2-5%.

Як приготувати цю страву, дивіться в нашому відеорецепті за посиланням: Оладки на йогурті.

Подавати готові оладки можна з варенням, сметаною, медом, ягодами, шоколадом, або просто присипавши цукровою пудрою.

Оладки на йогурті

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