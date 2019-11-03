Рецепт простої та смачної лазаньї на швидку руку

Древня страва італійської кухні – лазанья – давно завоювала популярність у всьому світі.

Є безліч варіацій приготування лазаньї, але її суть завжди залишається незмінною – шари м'ясного фаршу з овочами, які розділені тістом і залиті соусом.

Випікати лазанью можна в печі, духовці або мультиварці.

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FoodOboz знайшов для своїх читачів найпростіший з можливих рецептів, на який ви витратите менше години часу.

Про те, як приготувати смачну лазанью на швидку руку, читайте за цим посиланням .

Лазанья

На десерт пропонуємо скуштувати чудові сирники з крохмалем.

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