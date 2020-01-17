Рецепт простого і дуже смачного салату з крабовими паличками

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких, приготуйте їм дуже смачний салат з крабовими паличками.

Навколо крабових паличок існує безліч суперечок: одні вважають їх корисними, інші ж стверджують, що вони чинять негативний вплив на людський організм. Незважаючи на всі протиріччя, якісні крабові палички є неймовірно смачними і чудово підходять для приготування різних салатів.

Ми пропонуємо вам приготувати салат з крабовими паличками, в який, крім основного інгредієнта, входять консервована кукурудза, варені курячі яйця, майонез і зелена цибуля.

Всього за 15 хвилин ви можете приготувати смачний салат, який стане справжньою окрасою вашого столу.

FoodOboz рекомендує ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування салату з крабовими паличками за наступним посиланням.

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