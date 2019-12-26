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Рецепт простого, але дуже смачного десерту на свято і кожен день

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Ніколи не може бути зайвим поповнити меню своїх домашніх новими смачними десертами і випічкою.

FoodOboz пропонує рецепт смачного чизкейка в мультиварці.

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Рецепт дуже смачної дієтичної страви з сиру

Відзначається, що для цієї страви потрібно печиво, яйця, цукор, сир та інші молочні продукти - через відсутність борошна та приготування в мультиварці чізкейк виходить дуже повітряним, ніжним, і досить корисним.

Хоча в приготуванні немає нічого складного, щоб випічка не потріскалася і зберегла апетитний зовнішній вигляд, потрібно знати деякі нюанси.

Чізкейк вимагає часу, але результат того безперечно вартий.

Покроковий рецепт і секрети приготування найсмачнішого чизкейка в мультиварці з фото дивіться за цим посиланням.

Рецепт простого, але дуже смачного десерту на свято і кожен день

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачних сирних пончиків в духовці.

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