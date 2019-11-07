Рецепт приготування дуже смачного вінегрету в мультиварці

Відомий в Європі овочевий салат вінегрет має скандинавські і німецькі корені.

Салати з суміші буряка, моркви та інших варених і квашених овочів в різних варіаціях були популярні в XIX столітті в більшості північноєвропейських кухонь. Іноді такі салати містили рибні інгредієнти.

Найперша згадка вінегрету відноситься до 1792 року, де у виданій в Москві книзі зустрічається "Вінегрет з оселедців і анчоусів".

При цьому класичний рецепт вінегрету, який ми знаємо сьогодні, утворився на початку XX століття.

FoodOboz пропонує незвичайний спосіб приготування вінегрету в мультиварці.

Такого овочевого салату ви точно ще не куштували, але, спровувавши один раз, саме цей спосіб стане вашим улюбленим.

Про те, як приготувати вінегрет у мультиварці читайте тут.

Вінегрет у мультиварці

Нагадаємо, раніше FoodOboz писав про рецепт чудового грузинського супу харчо зі свининою.

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